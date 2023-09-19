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中俄戰略安全磋商 同意在多邊框架下加強協作

國情動向 22:57 2023/09/19

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中共中央外辦主任王毅在莫斯科出席中俄第十八輪戰略安全磋商，雙方同意加強執法安全及新興科技治理等合作，以及在多邊框架下的協作。

王毅表示，中俄關係經受國際風雲變幻考驗，持續健康穩定向前發展。身為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中俄在國際舞台上密切配合，反對一切強權霸凌行徑。兩國的戰略安全磋商體現了政治互信的深度和戰略協作的廣度，雙方保持密切溝通和良性互動，為全球戰略穩定及解決地區熱點問題貢獻力量。

中方願同俄方以兩國元首重要共識為根本遵循，進一步釋放機制效能，為維護兩國國家安全、促進世界和平穩定做出更大貢獻。

俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）表示，在兩國元首戰略指引下，俄中關係穩健發展。面對國際安全情勢快速變化和衝突頻仍挑戰，俄中不受外部影響和干擾，堅持獨立自主，加強戰略協作。俄方堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等議題上的正當立場，反對西方干涉中國內政。

帕特魯舍夫還提到，俄總統普京將於下月到訪北京，參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，期待兩國領導人舉行雙邊會談。

責任編輯：陳建錫

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