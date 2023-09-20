內地9月一年期及五年期LPR維持不變 符預期

人行今日公佈，一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.45%不變，五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在4.20%不變。分析指，LPR仍有下調空間，幅度為5到10個基點。

9月LPR「按兵不動」符合市場預期。據官媒上證報指出，一方面，本月中期借貸便利（MLF）利率「錨」並未變化，意味著LPR的報價基礎不變；另一方面，儘管日前全面降準落地，有助於緩和銀行的息差壓力，但尚不足以帶動LPR下行。

業內專家認為，年底前不能完全排除LPR再度下調的可能。中信證券研報指出，目前銀行面臨較大的淨息差壓力，尤其是考慮到後續存量按揭利率調整和地方化債會增加其經營難度，9月商業銀行主動調降LPR的意願不強。考慮到金融讓利實體的背景，未來LPR仍有下調的可能。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，四季度仍存在中期借貸便利（MLF）利率下調帶動LPR報價跟進調整的可能。保持淨息差基本穩定則將主要依靠合理下調存款利率等方式解決。

展望年內LPR的下行空間，招聯首席研究員董希淼預計，未來將繼續有序降低政策利率，引導LPR尤其是5年期以上LPR繼續下行，進一步減輕居民消費住房負擔，降低企業中長期信貸成本。預計四季度LPR將可能小幅下行5個到10個基點。

責任編輯：尹航

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