克里晤韓正 促中國「提高雄心」加速脫碳

國家副主席韓正週二（19日）在紐約出席聯合國大會期間，會晤美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）。克里敦促中國需要「提高雄心」，努力加速脫碳並減少甲烷排放。

據中國外交部公佈，韓正表示，中國始終是應對氣候變化的堅定行動者。中國政府高度重視生態文明建設，持續推進能源綠色低碳轉型，提前完成2020年氣候行動目標，將繼續堅定不移推進實現「雙碳」（碳達峰、碳中和）承諾，全面落實《巴黎協定》目標。

韓正表示，中美保持氣候對話和合作，對兩國和全球都有重大積極意義。中方願與美方加強溝通，深化合作，攜手推進氣候治理，共同為人類發展作出更大貢獻。

外交部指，克里贊賞中方在應對氣候變化方面取得的成果，表示美方願同中方圍繞氣候變化等領域開展對話與合作。

另據美國國務院公佈，雙方討論了雙邊和多邊努力應對氣候危機的至關重要性，包括推動締約方會議第二十八次會議取得成功。克里重申將全球變暖限制在 1.5攝氏度的緊迫性，這需要中美採取雄心勃勃的行動。克里還強調，中國需要需要「提高雄心」，努力加速脫碳並減少甲烷排放。

路透社指，韓正和克里的此次會晤可能有助為中美元首今年晚些時候的會晤奠定基礎。

韓正晤布林肯 指中美完全可以相互成就、共同繁榮

國家主席習近平曾表示，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道