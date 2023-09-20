雷蒙多：無證據顯示華為能量產7納米芯片新機

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 指出，美國沒有掌握華為能大批量生產採用先進芯片（又稱晶片）的智能手機的證據。

路透社報道，雷蒙多周二（19日）在美國眾議院聽證會上說：「我們沒有任何證據表明它們（華為）能大規模製造7納米（芯片）。」

華為上月底突然開賣新款Mate 60 Pro智能手機。 分析師認為，該手機搭載了中芯國際製造的7納米芯片，被視為一項重大技術突破。

美國商務部早前說，正努力獲取更多信息，以了解華為芯片的「特性和組成」，他們認為這款芯片或涉及美國技術，因此違反了美國的貿易限制。

美國商務部2019年以國家安全為由，開始對華為實施出口管制措施，禁止美國企業在未取得許可證的情況下向華為出貨芯片設備與技術，華為則否認構成安全風險。

另外，雷蒙多表示，她對中國政府明顯禁止一些政府官員使用蘋果的iPhone手機感到擔憂。中國外交部發言人毛寧早指，中國沒有出台禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件，但稱確實注意到蘋果手機有關安全事件。

責任編輯：蒯宇澄

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