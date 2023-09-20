人行官員：堅決防範匯率超調風險 有能力維護匯市平穩

國務院舉行政策例行吹風會，對於近期人民幣兌美元匯率貶值，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾指出，當局將堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

鄒瀾指出，大家平時討論比較多的是人民幣兌美元的雙邊匯率，但事實上，人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面反映貨幣價值的變動。9月15日，人民幣匯率指數報98.51，較6月末上漲1.8%，其中人民幣對歐元升值2.5，對日元升值4.1。7月中旬以來，得益於國內經濟穩步回升向好，人民幣對一籃子貨幣是穩中有升的，受美元指數走強影響，對美元雙邊匯率有所走貶，對非美元貨幣保持了相對強勢。

他續指，近期國內穩經濟、穩預期政策陸續推出落地，宏觀經濟運作出現較多正面的邊際變化。 隨著中國經濟持續回穩向好，人民幣匯率在合理均衡水準上維持基本穩定有堅實基礎。 同時，在應對多輪外部衝擊的過程中，人行及外匯局也累積了豐富的應對經驗，具有充足的政策工具儲備，「我們有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運作」。

下一階段，人行及外匯局將以維持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，立足長遠、發軔當前、綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

鄒瀾並表示，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。人行將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，加強逆週期調節和政策儲備，以高品質金融服務助力高品質發展。

發改委：中國經濟不存在通縮 後期也不會出現

此外，對於中國物價走勢，國家發改委副主任叢亮表示，今年以來物價仍然是在低位運行，需要引起重視，但是綜合來看物價水平、需求恢復、經濟增長、貨幣供應量等這些因素一塊判斷，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

從8月數據來看，居民消費持續恢復，供需持續改善，全國居民消費價格（CPI）較上季漲幅略有擴大、按年比由降轉漲，工業生產者物價（PPI）按月也是由降轉漲、按年降幅收窄，都出現了積極變化。 物價指標屬於經濟運作的滯後指標，隨著需求穩定恢復，市場信心逐步增強，經濟運作持續好轉，加上低基數效應逐漸減弱，中國物價總水準可望繼續回升並逐步回升到年均值水準附近。

他並指出，截至8月末，中央預算內投資基本下達完畢，新增發行地方政府專項債券佔全年額度的80%左右，基礎貨幣投放增加、 信貸總量持續擴大、存貸款市場利率降低，有效維持流動性合理充裕，推動供需兩端持續恢復。

他又指，目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，但這種論調過去從沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。中國經濟發展仍具有良好支撐基礎和許多有利條件。國內宏觀調控政策是有效的，中國經濟運行恢復必然是一個波浪式曲折式前進的過程。展望未來，完全有理由相信中國經濟將回升向好、長期向好；中國完全有信心有底氣從容應對各種風險挑戰。

責任編輯：蒯宇澄

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