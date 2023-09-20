國安部：美國情報機關2009年起入侵華為總部服務器

中國國家安全部披露，美國國家安全局下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）自2009年開始入侵華為總部的服務器並持續開展監控。

中國國家安全部微信公眾號今日發表題為《起底美國情報機關網攻竊密的主要卑劣手段》的文章，指美國情報部門憑借其強大的網絡攻擊武器庫，對包括中國在內的全球多國實施監控、竊密和網絡攻擊。文中特別提及美國國家安全局，通過其下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）以及先進的武器庫，多次對中國進行體系化、平台化攻擊，試圖竊取中國重要數據資源。

文中提到，2009年，特定入侵行動辦公室就開始入侵華為總部的服務器並持續開展監控。2022年9月，又被發現長期持續地對包括西北工業大學在內的國內網絡目標實施上萬次惡意網絡攻擊，控制了數以萬計的網絡設備，竊取大量高價值數據。

文章指，美國情報部門能夠發動大規模網絡攻擊，離不開多樣化網絡攻擊武器作為後盾。2022年以來，中國網絡安全機構已披露多款美情報部門網絡攻擊武器，如「電幕行動（Bvp47）」「量子(Quantum)」「酸狐狸（FOXACID）」「蜂巢（Hive）」等。美國情報部門利用這些規模化的武器裝備對中國、俄羅斯等全球45個國家和地區開展長達十余年的網絡攻擊、網絡間諜行動，網絡攻擊目標涵蓋電信、科研、經濟、能源和軍事等核心重要領域。

中國外交部早前曾表示，中國才是網絡攻擊的最大受害者，中國政府部門幾乎每天都在遭受海量的網絡攻擊，其中大多數源頭都來自美國。

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責任編輯：尹航

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