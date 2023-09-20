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美眾議院中國問題主席擬見半導體業 促減少對華投資

國情動向 11:01 2023/09/20

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路透社引述消息人士透露，美國眾議院中國問題委員會主席Mike Gallagher周二（19日）計劃會見一個半導體行業組織，以表達對美國投資中國芯片業的擔憂。

該消息人士指，會議原定周二舉行，但因日程安排衝突而推遲，會議日期尚未重新排定。

消息人士指，Gallagher計劃與美國半導體產業協會（SIA）會面。共和黨眾議院Gallagher頗具影響力，他所在的委員會曾施壓拜登政府在向中國輸送美國技術問題上採取更強硬的立場。

該協會代表英偉達（Nvidia）和英特爾（Intel）等主要芯片企業，這些企業對中國的銷售受到近期美國出口規則調整的影響。

消息人士還指，Gallagher計劃對該協會表示，他認為美國去年10月頒布的禁令想中國銷售先進人工智能芯片的規定應該收緊，將不那麼先進的芯片業包含在內。並打算討論減少運往中國的半導體製造機器的數量。

計劃討論的話題還包括美國對中國芯片企業的投資，消息人士指，英特爾和高通等企業的風險投資部門都對中國科技企業進行了投資。

該人士表示，Gallagher還將表達擔憂，中國正在大力提高製造汽車、洗衣機和其他日常產品中使用的不太先進的芯片的能力，這有一天可能會導致中國向美國市場傾銷這類芯片，讓美國的芯片製造商破產。

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責任編輯：袁瑋婧

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