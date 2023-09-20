繼赴港存錢後還有赴港買金熱潮 轉賣回內地能賺數千元？

繼早前赴港存錢的熱潮後，內地社交平台上有人分享在香港買金條再賣回深圳水貝的經驗，指在兩地金價差價下，一趟可賺上千元。專家提醒，攜帶的黃金如果超過法律標準，則涉嫌走私。

經向全國海關系統12360客服查證，一般而言，如果隨身攜帶的物品價值超過（含）5000元，需要補稅。深圳海關12360客服則建議，提前向要入境的口岸咨詢確認具體攜帶標準。以深圳皇崗口岸為例，諮詢得知該口岸以50克作為自用、合理標準，超過均需憑借中國人民銀行批件放行。

專家：香港無關稅和增值稅 比內地金價平

據內媒「中新經緯」報道，在港島上環的一間金鋪，店內已有多位顧客在等候。從深圳過來的泰正（化名）透露，上周香港金價和內地金價價差較大，從香港購入金條後再拿去賣給深圳水貝從事黃金回收的商家，一克能賺16-17元左右，他和朋友一周內多次往返，有一天往返了兩次，一天賺了七千多元。不過，隨著這周金價回落，價差已經在10元左右了。

當日下午，該金鋪員工提供的報價單顯示，如購買50克黃金，每克約為491.5港元，折合人民幣約458.4元。「融通金」實時報價顯示，當日黃金回購價格為468元一克，如果購買50克，不計算交通住宿及其他成本，獲利約為500元。

「融通金」是貴金屬服務商，由深圳市金正金珠寶首飾有限公司運營。該公司成立於2012年，位於知名珠寶首飾交易中心深圳水貝，主營回購黃金、鉑金、鈀金、銀、現貨交易等。

泰正說，從香港買黃金，金店每克要加價幾元，去水貝回收時老板也要扣幾元，此再算上匯率的損失，能賺的錢沒有傳說中那麼高，如果差價在6元以內就不值得專門跑一趟。

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除了個人，還有專門從事黃金回收的商家聞風而來。在深圳水貝開了一間金店的小雲（化名）專程跑來香港購金，據她介紹，她的回收價格一般是在「融通金」實時報價的基礎上下調2-3元。

赴港買金的風險不容小覷

至於為何兩地金價會有差額，植信投資研究院研究員馬吟辰表示，香港無關稅和增值稅，在成本方面有一定優勢，因此相較內地金價會有一些差異。此外，這種價差還和近期人民幣匯率相對美元、港幣貶值有一定關係。

世界黃金協會中國區CEO王立新還提到供給問題。世界黃金協會的分析中提到，中國內地的黃金供應量無法滿足本地需求，並且內地黃金進口存在一定管控，這使得黃金存在一定「稀缺性」，令除去運輸成本外的內地金價普遍高於國際金價。

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不過，雖然境內外金價存在價差，使赴港買金具備一定價格優勢，但背後的風險不容小覷。

北京師範大學一帶一路學院研究員、中國黃金集團前首席經濟學家萬喆表示，出境旅遊消費和以賺差價為目的的商業運營活動有本質區別。如果超過法律標準，則涉嫌走私，建議消費者出境旅遊消費要合規合法，不要觸碰法律底線。

責任編輯：尹航

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