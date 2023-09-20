孟晚舟：華為將啟動全面智能化戰略 打造中國堅實算力底座

今日（20日），華為召開全聯接大會2023，華為副董事長、CFO孟晚舟表示，華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啟動全面智能化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚「黑土地」，為世界構建第二選擇。

據證券時報，孟晚舟表示，從2003年開始，CT和IT在網絡基礎設施技術中相遇，華為提出了All IP戰略，推動通信領域的各類技術制式和協議，從七國八制走向統一。「車同軌、書同文」，從而促進了聯接的無處不在。華為支持了全球170多個國家和地區的1500多張網絡的穩定運行，聯接了全球超過1/3的人口。

加速千行萬業的智能化轉型

2013年，隨着雲計算技術的加速發展，華為提出了All Cloud戰略，加速數碼化轉型的升級。如今，華為雲成為了全球增速最快的主流雲廠商之一，這得益於持續的研發投入和全球客戶的認可，華為在全球部署了30個區域、84個可用區，聚合了全球4.2萬家合作夥伴、500萬名開發者，服務了全球300萬家客戶。

孟晚舟正式宣佈，華為提出全面智能化戰略（All Intelligence），目標是「加速千行萬業的智能化轉型」。

首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數碼化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，通過大模型範式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智能的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。

華為支持大模型在智能化時代的「百花齊放」

孟晚舟表示，參數超過千億甚至萬億的人工智能神經網絡模型，正在加速進入千行萬業，AI發展也正在跨越拐點。在此過程中，通過算力底座、AI平台、開發工具的開放，華為支持大模型在智能化時代的「百花齊放」，努力做好「百花園」的黑土地。

「我們支持每個組織使用自己的數據訓練出自己的大模型，讓每個行業用自己的專業知識發展出自己的行業大模型。」孟晚舟說，人工智能的發展，算力是核心驅動力，大模型需要大算力，算力大小決定着AI迭代與創新的速度，也影響着經濟發展的速度，算力的稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素。

孟晚舟表示，華為將充分發揮在計算、存儲、網絡、能源等領域的綜合優勢，改變傳統的伺服器堆疊模式，以系統架構創新的思路，着力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。

責任編輯：袁瑋婧