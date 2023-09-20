孟晚舟：華為將啟動全面智能化戰略 為世界提供第二選擇

華為今日（20日）在上海召開2023全聯接大會，華為輪值董事長、副董事長、CFO孟晚舟發表演講表示，華為將正式啟動全面智能化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，為世界構建第二選擇。

據證券時報，孟晚舟表示，從2003年開始，華為提出了All IP戰略，推動通信領域的各類技術制式和協議，從七國八制走向統一。形容是「車同軌、書同文」，從而促進了聯接的無處不在。華為支持了全球170多個國家和地區的1500多張網絡的穩定運行，聯接了全球超過1/3的人口。

加速千行萬業的智能化轉型

到2013年，隨着雲計算技術的加速發展，華為提出All Cloud戰略，加速數碼化轉型的升級。如今，華為雲成為了全球增速最快的主流雲廠商之一，在全球部署了30個區域、84個可用區，聚合了全球4.2萬家合作夥伴、500萬名開發者，服務全球300萬家客戶。

孟晚舟說，對歷史看得多深，對未來就能看得多遠。她宣布，華為提出全面智能化戰略，目標是「加速千行萬業的智能化轉型」。

首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數碼化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，通過大模型範式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智能的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。

華為致力於打造中國堅實的算力底座

孟晚舟表示，參數超過千億甚至萬億的人工智能神經網絡模型，正在加速進入千行萬業，AI發展也正在跨越拐點。而人工智能的發展，算力是核心驅動力，大模型需要大算力，算力大小決定着AI迭代與創新的速度，也影響着經濟發展的速度，算力的稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素。

她指，華為致力於打造中國堅實的算力底座，改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新的思路，著力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。

責任編輯：袁瑋婧