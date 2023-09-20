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北京購房者稱收銀行通知 存量房貸利率將降至LPR+0BP

經濟脈搏 12:28 2023/09/20

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有北京地區的購房者今日表示，目前已收到銀行的存量房貸利率調整通知，最新房貸利率將自9月25日起執行，調降後的利率為LPR+0BP。

據券商中國報道，這也意味着此前未具體規定的2019年10月之前存量房貸利率調整規則，已按照利率下限為LPR的規則，進入實際落地階段。

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾今日在國新辦政策吹風會表示，近年來，中國房地產市場供求關係發生了重大變化，借款人和銀行對於有序調整優化資產負債都有訴求。為更好適應房地產市場新形勢，8月31日，中國人民銀行、金融監管總局明確允許商業銀行自9月25日起降低符合條件的存量首套住房房貸利率，可以選擇由商業銀行新發放住房貸款置換，也可以協商變更合同約定的利率水平。

鄒瀾表示，9月7日，四家國有大行發佈公告，對於參考貸款市場報價利率定價的存量浮動利率首套房貸，明確將於9月25日，也就是政策實施首日，主動批量調整利率，整個過程不需要借款人操作。對於「二套轉首套」等其他情況，借款人可以從9月25日起向銀行提出申請並提供證明材料，銀行將對審核通過的業務進行批量調整。

鄒瀾表示，大部分符合要求的存量首套房貸利率將降至報價利率，2022年5月以後的將降至報價利率減20個基點，直接下調至政策下限。中小銀行也在陸續參照國有銀行制定併發布實施細則。預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。

鄒瀾表示，存量房貸利率的降低可以節約居民利息負擔，顯著增強消費能力。本次政策調整利好是中長期的，可持續為近幾年較高利率貸款買房的家庭減少支出，支持提升居民消費能力，有效促進消費增長。

官媒料下半年降低存量房貸利率勢在必行 關鍵在下調幅度

人行：將指導銀行依法有序調整存量房貸利率

責任編輯：袁瑋婧

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