發改委：唱衰中國論不會實現 後期不會通縮

國家發改委副主任叢亮在國務院舉行政策例行吹風會上表示，目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，但這種論調過去從沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。

他強調，中國經濟發展仍具有良好支撐基礎和許多有利條件。國內宏觀調控政策是有效的，中國經濟運行恢復必然是一個波浪式曲折式前進的過程。展望未來，完全有理由相信中國經濟將回升向好、長期向好；中國完全有信心有底氣從容應對各種風險挑戰。

對於中國物價走勢，叢亮表示，今年以來物價仍然是在低位運行，需要引起重視，但是綜合來看物價水平、需求恢復、經濟增長、貨幣供應量等這些因素一塊判斷，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

從8月數據來看，居民消費持續恢復，供需持續改善，全國居民消費價格（CPI）較上季漲幅略有擴大、按年比由降轉漲，工業生產者物價（PPI）按月也是由降轉漲、按年降幅收窄，都出現了積極變化。 物價指標屬於經濟運作的滯後指標，隨著需求穩定恢復，市場信心逐步增強，經濟運作持續好轉，加上低基數效應逐漸減弱，中國物價總水準可望繼續回升並逐步回升到年均值水準附近。

他並指出，截至8月末，中央預算內投資基本下達完畢，新增發行地方政府專項債券佔全年額度的80%左右，基礎貨幣投放增加、 信貸總量持續擴大、存貸款市場利率降低，有效維持流動性合理充裕，推動供需兩端持續恢復。

責任編輯：蒯宇澄

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