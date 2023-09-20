克服美國管制？華為旗下海思出貨國產監控鏡頭芯片

路透社引述消息人士稱，華為子公司海思半導體正在出貨中國製造的監控鏡頭芯片。這是華為克服美國出口管制的新跡象。消息人士稱，與智能手機的處理器相比，這些監控芯片相對容易製造。

消息人士稱，海思今年開始向監控鏡頭製造商發貨，部分客戶是中國公司。再加上華為最近推出新機，據報是採用國產的先進製程芯片，種種進展表明華為正在克服美國的出口管制。

熟悉監控鏡頭行業供應鏈的消息人士表示，與智能手機的處理器相比，這些監控芯片相對容易製造，海思的回歸將撼動市場。

美國自2019年以來一直禁止華為未經批准取得美國技術和零件。華為3月時宣布，在14納米及以上技術芯片的設計工具方面取得突破，雖然這比尖端技術落後兩到三代，但對華為來說仍是進步。據悉，目前業界通常將10納米以下視為先進製程。

海思主要為華為設備供應芯片，也擁有外部客戶如大華股份（002236.SZ）和海康威視（002415.SZ）。在美國實施出口管制之前，是監控鏡頭的主要芯片供應商。

西南證券估計，海思在2018年的全球市佔達60%。諮詢公司Frost & Sullivan的數據顯示，海思2021年的市佔驟降至3.9%。有消息人士說，海思自2019年以來已出貨了一些低端監控芯片，重點是高端領域，已從台灣聯詠等公司的手裡奪回市佔。

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責任編輯：尹航

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