Starbucks高層：中國每年人均飲12杯咖啡 市場仍有增長機會

星巴克（Starbucks）中國咖啡創新產業園昨日（19日）在江蘇崑山落成投產，總投資額15億人民幣（約16.2億港元），星巴克在華實現咖啡全產業鏈的本土化覆蓋。星巴克全球首席執行官納思瀚（Laxman Narasimhan）表示，中國是非常重要市場，有巨大增長機會。數據顯示，中國年人均咖啡消費量約為12杯，不到日本的十分一。

納思瀚介紹，數據顯示，中國年人均咖啡消費量約為12杯，日本的人均是200杯，美國人均則為380杯。相較之下，中國的咖啡市場仍處早期階段。雖然星巴克在國內已覆蓋250個城市，但仍未完全滲透，這給了星巴克加速擴張的機會。他指，垂直產業鏈的建立，將為星巴克在中國的進一步增長提供引擎和燃料。

納思瀚還透露，盡管上海已有近1100家門店，但未來，星巴克仍有能力在上海開設更多門店。

星巴克稍早前發布2025中國戰略願景，宣布重磅加碼中國市場，計劃在未來三年，以平均每9小時開出一家新門店的速度，新增開3,000家門店，覆蓋中國300個城市。至2025年，星巴克中國總門店數量將會達到9,000家，新增員工35,000人，達到95,000多名，並實現淨收入翻倍，營業利潤為當前四倍的增長目標。

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責任編輯：尹航

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