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認房不認貸落地半月：深圳二手房成交按月升逾六成

經濟脈搏 15:41 2023/09/20

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深圳「認房不認貸」政策落實已逾半月，深圳單周新房住宅、二手住宅成交量延續增長態勢，市場信心回升。

上周新樓成交量按周上漲26%

根據深圳中原研究中心監測的網簽數據，上周（ 9月11日至17日），深圳市新房住宅共成交479套，按周上漲26.4%；面積共48482平方米，按周上漲27%。深圳中原研究中心數據顯示，上周深圳共有8個新房項目獲批，6個項目入市銷售，處於近期高點。

更能反映市場二手房成交也持續回升。據深圳市房地產中介協會數據，上周深圳二手房（含自助）錄得交易量892套，按周增長10.1%；較兩周前的641套，增長39.6%。

深圳貝殼研究院監測數據則顯示，剛過去的半個月，深圳樓市二手房帶看量按月上升74%、成交量按月上升62%，新增客源量上升超過28%，深圳樓市「金九 」行情初步顯現。

深圳當地中介表示，「認房不認貸政策發布後，許多客戶諮詢政策，對於此前在外地有過貸款記錄，但在深圳無房的客戶而言，無疑是一個利好」。

深房中協指出，政策效應仍在持續顯現，同時上周委買量較前一周有小幅回升，因委買轉化到成交需要一定時間，預計後期市場還會維持在較好水準。

不過，隨著賣一買一的需求增加，深圳二手房的在售量也有所增加。深房中協依公開在售二手房源量資料統計，9月18日，深圳市共有5,6119套有效二手房源在售，較前一周增加1,153套。

今年8月30日晚，深圳市住房及建設局發布通知，跟進實施「認房不認貸」政策：8月31日起，居民家庭包括借款人、配偶及未成年子女，申請貸款購買商品住房時，家庭成員在深圳市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行信貸政策。

該政策的出台，直接利好兩類購屋群體，一類是在深圳有一套貸款住房，準備賣房再換房的群體；一類是在深圳之外有過房貸記錄，但本地無房的購房群體。這兩類人群之前在深圳買房需支付五成或六成首付。新政實施後，統一改為三成首付。

責任編輯：蒯宇澄

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