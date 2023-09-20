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核污水 | 日媒：駐華使館接到騷擾電話逾40萬通

社會熱點 15:47 2023/09/20

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日本政府相關人士透露，自8月24日日本開始排放核污水以來，日本駐華大使館累計接到來自中國的騷擾電話40多萬通。

據日本共同社報道，日本政府相關人士周二（19日）透露，東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業啟動以來已過去3周多，北京的日本駐華大使館接到來自中國國內的騷擾電話累計逾40萬通。高峰時一天超過4萬通，目前每天也有1萬通左右。日本政府以妨礙常規業務為由多次要求中國政府應對此事，但並未得到改善。

中國國內法律規定，若通過頻繁的騷擾電話干涉他人正常生活，將承擔法律責任。日本政府將繼續勸說中方對性質惡劣的案例加以管制。

日本大使館根據來電記錄等調查了騷擾電話的數量，啟動排海作業的翌日一天就超過4萬通。據悉，一次可接30通電話的大使館交換機陷入癱瘓狀態。8月底前後騷擾電話數量趨於減少，但目前仍維持較高頻度。

報道指，騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有威脅的內容。大使館方面對性質惡劣的電話記錄下電話號碼，並向公安部門報告。針對日本的騷擾接連不斷，日本政府相關人士強調「決不能忍氣吞聲」。

中國外交部此前被追問此事時，發言人汪文斌曾表示不了解該情況，又指日方應當反思。

核污水 | 中方再譴責日本核污水排海 嚴重侵犯人權

核污水｜內地再有日本人學校受滋擾 駐華使館加強戒備

責任編輯：袁瑋婧

 

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