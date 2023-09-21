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核污水 | 日駐華使館接逾40萬通中國騷擾電話 京促勿試圖轉移焦點

社會熱點 17:06 2023/09/21

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日本政府相關人士透露，自8月24日日本開始排放核污水以來，日本駐華大使館累計接到來自中國的騷擾電話40多萬通。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧敦促日方停止渲染炒作，不要試圖轉移事件的焦點，掩蓋自身排海的錯誤行為。 她強調，中方一貫依法保障各國駐華使領館的安全，和在華外國公民的合法權益。中國駐日本的使領館近日亦接到大量來自日本國內的騷擾電話，嚴重干擾使領館正常運作；中方敦促日方切實保障中國駐日使領館在日機構、企業、公民和赴日遊客的安全，正確引導輿論。

據日本共同社報道，日本政府相關人士周二（19日）透露，東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業啟動以來已過去3周多，北京的日本駐華大使館接到來自中國國內的騷擾電話累計逾40萬通。高峰時一天超過4萬通，目前每天也有1萬通左右。日本政府以妨礙常規業務為由多次要求中國政府應對此事，但並未得到改善。

中國國內法律規定，若通過頻繁的騷擾電話干涉他人正常生活，將承擔法律責任。日本政府將繼續勸說中方對性質惡劣的案例加以管制。

報道指，騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有威脅的內容。大使館方面對性質惡劣的電話記錄下電話號碼，並向公安部門報告。針對日本的騷擾接連不斷，日本政府相關人士強調「決不能忍氣吞聲」。

核污水 | 中方再譴責日本核污水排海 嚴重侵犯人權

核污水｜內地再有日本人學校受滋擾 駐華使館加強戒備

責任編輯：袁瑋婧

 

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