  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

龍捲風襲江蘇兩市致10死8傷 有房屋屋頂被掀翻

社會熱點 17:16 2023/09/20

分享：

分享：

江蘇的宿遷市及鹽城市昨日（19日）分別受龍捲風吹襲，兩地災情共造成10人死亡，4人重傷，4人輕傷，另合計有近7000人受災。

央視報道，19日（周二）下午5時20分許，江蘇省宿遷市宿豫區大興鎮、經開區南蔡鄉局地陸續發生強龍捲風，等級判定為EF2級，災情共造成5人死亡，4人重傷。

據宿遷官方通報，經初步統計，此次強龍捲風受災人口5512人，1646戶房屋一般受損，倒塌房屋137戶，農作物受損41.8公頃，臨時轉移安置405人，2000餘平方米豬舍部分牆體倒塌、頂部塌陷。

多條網傳影片顯示，事發時有房屋屋頂被掀翻，街上一片狼藉。內媒《極目新聞》報道引述一名當地居民稱，附近街道的房屋屋頂被龍捲風掀翻，附近高壓電線也在颳風時起火，電線被燒斷，他的老伴也被風吹倒摔傷，「肋骨骨折了，腿也被摔出了一個大口子」。

江蘇鹽城市阜寧縣則通報，19日晚上8時30分，阜寧縣受EF3級龍捲風影響，發生極端天氣災害。據通報，當日下午5時至晚上10時，阜寧縣蘆蒲、板湖兩鎮降雨量分別達202.7毫米、171毫米。極端天氣導致兩鎮受災嚴重，災害造成5人重傷，經搶救無效死亡，4人輕傷（均送醫院救治，無生命危險）。

據初步統計，兩鎮受災人口1364人，房屋受損614間，樹木倒伏1800餘株，農作物受損199公頃，轉移安置129人。

內媒《北京青年報》引述江蘇省氣象專家表示，通常在9月中下旬，對江蘇來講，已經不太容易發生龍捲風，但近期由於氣溫較高，受江淮氣旋的影響，帶來了比較強的動力條件，在這種背景下，發生了罕見的龍捲風事件。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
氣候暖化 龍捲風 極端天氣 江蘇省

下一篇文章

核污水 | 日媒：駐華使館接到騷擾電話逾40萬通
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳俄羅斯採購大量華為5G手機 華為回應
網傳俄羅斯採購大量華為5G手機 華為回應
內地廠商實測指4款iPhone輻射超標 蘋果這樣回應
內地廠商實測指4款iPhone輻射超標 蘋果這樣回應
蘋果官網留辮子客服照被指辱華？ 真相是這樣
蘋果官網留辮子客服照被指辱華？ 真相是這樣
繼赴港存錢後還有赴港買金熱潮 轉賣回內地能賺數千元？
繼赴港存錢後還有赴港買金熱潮 轉賣回內地能賺數千元？
華為傳下月出新中階手機 同樣用麒麟芯片支援5G
華為傳下月出新中階手機 同樣用麒麟芯片支援5G
首艘國產大型郵輪明年1月展開商業營運
首艘國產大型郵輪明年1月展開商業營運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款