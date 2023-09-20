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國常會研究推進新型工業化 要求地方解決拖欠企業帳款

國情動向 19:26 2023/09/20

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總理李強今日（20日）主持召開國務院常務會議，研究加速推進新型工業化，並要求對地方經濟督查發現的問題抓緊整改落實，推動已出台的措施落地見效。

會議強調，要堅持推動傳統產業改造升級及培育壯大戰略性新興產業兩手抓，加速發展先進製造業，協同推動數位產業化與產業數位化，努力補齊短板、拉長長長板、鍛造新板；要堅持深化改革、擴大開放，充分調動各類經營主體積極性，發揮全國統一大市場支撐作用，切實增強推進新型工業化的動力活力。

解決好企業帳款拖欠問題攸關企業生產經營及投資預期，攸關經濟持續回升向好。省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業帳款問題，解開企業之間相互拖欠的「連環套」，央企國企要帶頭償還。要突顯實質清償，加強政策支持、統籌調度及監督考核，努力做到應清盡清，並著力建構長效機制。

會議聽取了關於推動經濟持續回升向好督查調查情況的報告。會議強調，對督查調查發現的問題，各地區各部門要高度重視、緊盯不放，把問題清單當成責任清單，一項一項抓緊整改落實，舉一反三擴大整改成果，適時對整改情況進行回頭看，並著力推動已出台的政策措施落地見效。對督查研究收集到的意見建議，有關部門要按照職責分工，結合對明年經濟工作的規劃統籌考慮、深入研究，加快推進相關政策出台和工作落實，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。

會議又審議通過《清理拖欠企業賬款專項行動方案》，聽取推動經濟持續回升向好督查調查情況報告，審議通過《未成年人網路保護條例（草案）》。

責任編輯：袁瑋婧

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