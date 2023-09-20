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普京晤王毅 稱已接受習近平邀請10月訪華

國情動向 22:17 2023/09/20

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俄羅斯總統普京今日會見訪俄的中共中央外辦主任王毅，普京表示，已接受中國國家主席習近平邀請於10月訪華，並說「一帶一路」符合俄羅斯利益。

俄媒報道，普京在會面上表示，中方的「一帶一路」倡議完全符合俄利益，也與俄方打造大歐亞空間的想法一致，雙方的行動相當同步。他指王毅此訪為雙邊關係發展提供了良好動力，俄中在構建多邊主義方面立場一致。他又談到中俄貿易，說今年前7個月貿易額已超1200億美元，希望全年能接近2000億美元。

另外，普京還與王毅討論了烏克蘭方面的情況，以及阿塞拜疆與亞美尼亞發生的衝突。

王毅向普京轉達了習近平的問候及祝願，王毅表示中方願繼續與俄方加強務實合作，並在國際舞台上加強協調。俄中作為聯合國安理會常任理事國，致力於和平與發展。無論國際風雲如何變幻，中國都願意與俄方繼續加強互信和務實合作，在國際舞台上加強協調，共同維護兩國的共同利益，促進國際公正。

在北京，外交部發言人毛寧今在例行記者會被問到普京何時訪問北京時指，中俄兩國領導人保持着密切的戰略溝通，有關問題目前無可提供的信息。

責任編輯：陳建錫

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外交 俄羅斯 中國 中俄關係

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