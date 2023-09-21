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廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？

經濟脈搏 09:48 2023/09/21

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廣州市政府昨日（29日）發布樓市新政，提出調整住房限購政策實施區域範圍、二手房增值稅免徵期「5年改2年 」等鬆綁政策，成為年內第一個部分放寬購房條件的一線城市，專家認為，廣州樓市活躍度將受提振，同時，此舉意味著鬆綁限購政策開始進入一線城市。

廣州在一線城市中樓市較疲軟

官媒《證券日報》引述鏡鑑諮詢創辦人張宏偉表示，從政策內容來看，新政有助於增加在核心主城區購屋群體基數，釋放越秀、海珠、天河等地區改善性住宅需求，同時也有利於番禺、黃埔等地區剛性購屋群體。

具體來看，廣州將住房限購政策調整為，在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區購房的，本市戶籍居民家庭限購2套；非本市戶籍居民家庭能提供購屋之日前2年在本市連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險證明的，限購1套住房。

此外，將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售房屋增值稅徵免年限從5年調整為2年。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，二手房增值稅免徵期「5年改2年 」，非戶籍人口首套房購置納稅社保年限從5年收縮至2年，旨在促進商品房流通和循環，更好地滿足新市民、年輕人、外來人口紮根廣州市的訴求。

中指研究院廣州分院研究主管陳雪強指出，從廣州限購優化政策來看，短期內將帶動部分區域成交量明顯上升。 同時將整體提振廣州房地產市場活躍度及購屋信心，進一步激發市場需求的釋放。

張宏偉表示，廣州二手房交易增值稅免徵年限從5年改為2年，配合「認房不認貸」、首付比例降低等措施，成為一線城市、強二線城市激活改善需求的有效手段，預計後續更多的一線、二線城市會普遍落地類似政策「組合拳」。

政策更意在托底 穩定市場預期

在易居研究院研究總監嚴躍進看來，此次廣州放鬆限購政策，訊號意義非常強。嚴躍進表示，先前，南京、武漢等城市全面放寬限購政策，此次廣州開始放寬也意味著限購政策開始進入一線城市。

據合富研究院統計的數據顯示，自8月底多地「認房不認貸」等新政發布以來的三周，廣州新房市場的成交量增長幅度分別為15%、6%、-6%。

中指研究院調查的數據顯示，新政之後，廣州的購屋意願、價格上漲預期均不如北京、上海。

此外，有數據顯示，截至目前，廣州市新房市場交易連續5個月下跌。克而瑞統計的新盤去化率8月只有9%。

李宇嘉認為，廣州迫切需要發布新的政策以提振市場情緒，避免市場下行形成負回饋循環，防止其對舊改、投資、消費等基本面形成明顯拖累。他指，「這次一攬子政策更意在托底，穩定市場預期，避免大幅下行，預計年內剩餘4個月廣州商品房市場會從持續下滑逐漸轉入到企穩的走勢。」

責任編輯：蒯宇澄

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