  • 33°C
香港時間 : 2023921日 (週四) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣州限購放鬆開發商連夜調價 700多位業主放盤

經濟脈搏 12:47 2023/09/21

分享：

分享：

廣州放鬆住房限購，政策發布不足半小時，多個開發商調整價格推出優惠活動，大批業主連夜放盤。貝殼內網上的數據顯示，截至今日上午9時，廣州全市新增二手房源超過700套。

中國房地產網報道，自通知發布後，開發商加班趕製最新的宣傳文案，位於白雲區的雲湖花城打出「今夜不打烊」的海報，祈福集團提前推出原為國慶假期準備的全線83折起優惠活動，覆蓋番禺區及花都區的項目。

急於放盤的業主也不在少數。地產中介小李指很多業主連夜放盤，他的手機不斷接到新上二手房源的信息。貝殼的後台數據顯示，9月20日18點30分，在該系統掛牌的廣州二手樓有173,363套，截至9月21日9時，這一數據已增長到174,064套。

廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？

廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年

中指研究院廣州分院研究主管陳雪強認為，將番禺、黃埔、花都以及白雲區北部4鎮納入非限購區域，將明顯放寬本市戶籍及非本市戶籍在這4區的購房資格，短期內也將帶動這些區域成交量的明顯上升。同時，降低非本市戶籍在中心五區及南沙區的購房門檻，將整體提振廣州房地產市場活躍度及購房信心，進一步激發市場需求的釋放。而增值稅徵免年限的縮短，也大大降低二手樓交易環節的成本，將有效促進二手樓市場的流通。

中指研究院統計數據顯示，廣州9月前兩周成交商品住宅26萬平方米，比8月上半月成交增加2.4%，但在執行「認房不認貸」政策後成交未出現明顯增長。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，從市場監控來看，盡管「信貸組合拳」出台之後的前兩周廣州全市樓盤的來訪認購數據都有上升，但是到第三周環比已經開始下降，顯示市場的需求動能仍然不足，因此也具備進一步優化調控政策的條件。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
2023/08/30
中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王
2023/09/12
新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
2023/09/20
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？
今日
廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？

你可能感興趣

中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
14:57 2023/08/30
中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王
12:02 2023/09/12
新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
19:21 2023/09/20
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
經濟 內地物業 放盤 地產 番禺 廣州

上一篇文章

人行前行長易綱建議加大力度刺激經濟 切實擴內需

下一篇文章

渣打降中國明後年經濟增長預測至4.8%和4.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

離岸人民幣早盤跌穿7.32關 創逾一周低
離岸人民幣早盤跌穿7.32關 創逾一周低
認房不認貸落地半月：深圳二手房成交按月升逾六成
認房不認貸落地半月：深圳二手房成交按月升逾六成
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
廣州多區取消限購 增值税免税年限減至2年
廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？
廣州打響寬限購第一槍 京滬深會否跟進？
發改委：唱衰中國論不會實現 後期不會通縮
發改委：唱衰中國論不會實現 後期不會通縮
克服美國管制？華為旗下海思出貨國產監控鏡頭芯片
克服美國管制？華為旗下海思出貨國產監控鏡頭芯片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款