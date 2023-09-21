廣州限購放鬆開發商連夜調價 700多位業主放盤

廣州放鬆住房限購，政策發布不足半小時，多個開發商調整價格推出優惠活動，大批業主連夜放盤。貝殼內網上的數據顯示，截至今日上午9時，廣州全市新增二手房源超過700套。

中國房地產網報道，自通知發布後，開發商加班趕製最新的宣傳文案，位於白雲區的雲湖花城打出「今夜不打烊」的海報，祈福集團提前推出原為國慶假期準備的全線83折起優惠活動，覆蓋番禺區及花都區的項目。

急於放盤的業主也不在少數。地產中介小李指很多業主連夜放盤，他的手機不斷接到新上二手房源的信息。貝殼的後台數據顯示，9月20日18點30分，在該系統掛牌的廣州二手樓有173,363套，截至9月21日9時，這一數據已增長到174,064套。

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中指研究院廣州分院研究主管陳雪強認為，將番禺、黃埔、花都以及白雲區北部4鎮納入非限購區域，將明顯放寬本市戶籍及非本市戶籍在這4區的購房資格，短期內也將帶動這些區域成交量的明顯上升。同時，降低非本市戶籍在中心五區及南沙區的購房門檻，將整體提振廣州房地產市場活躍度及購房信心，進一步激發市場需求的釋放。而增值稅徵免年限的縮短，也大大降低二手樓交易環節的成本，將有效促進二手樓市場的流通。

中指研究院統計數據顯示，廣州9月前兩周成交商品住宅26萬平方米，比8月上半月成交增加2.4%，但在執行「認房不認貸」政策後成交未出現明顯增長。

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，從市場監控來看，盡管「信貸組合拳」出台之後的前兩周廣州全市樓盤的來訪認購數據都有上升，但是到第三周環比已經開始下降，顯示市場的需求動能仍然不足，因此也具備進一步優化調控政策的條件。

責任編輯：易燕丹

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