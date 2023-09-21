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人行前行長易綱建議加大力度刺激經濟 切實擴內需

經濟脈搏 13:50 2023/09/21

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前中國人民銀行行長易綱表示，中國疫後經濟復甦需要時間，目前內生動力和市場信心偏弱，建議政府加大政策調控力道，有效支持擴大內需、促進經濟良性循環。

目前擔任全國政協常委、經濟委員會副主任易綱，在機關報刊人民政協報撰文點出中國經濟復甦難題與建議。他強調，疫後經濟復甦必須有些信心、耐心，借鏡他國經驗，疫後消費恢復需要1年左右，中國疫後也才半年。

出於降薪預期 民眾減少消費提前還貸款 

易綱指，中國經濟現狀有幾個特點包括民眾減少消費、提前還貸款，這是出於降薪預期心態，所以傾向於增加儲蓄、減少負債；民間投資信心有待振興、地方政府債務風險加大約束基礎建設投資能力。

目前其他經濟困境還有房地產市場風險未出清、外國經濟金融風險上升影響中國外貿表現、物價走勢展現供需平衡問題、民眾就業問題、人民幣匯率走弱等；這些都是待解決的難題。

易綱認為，官方應該加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大內需，促進經濟良性循環，共同努力推動今年全年經濟成長率達到5%左右目標。

他指出，官方可善用政策工具，採取「因城施策」措施支持剛性和改善性住房需求；在財政許可前提下，補貼地方政府，持續推動地方政府收購存量住房、擴大保障性租賃住房供給，目前已在8個城市推動試點。

他又表示，可通過戶籍改革推動城鎮化，進而釋放消費潛力，有學者試算過，通過戶籍改革可以使農民工、新進市民的消費意願提高23%；另外中國電力浪費嚴重，電價處於全球較低水準，應該建立夏季高峰電價，舒緩限電壓力。

責任編輯：蒯宇澄

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