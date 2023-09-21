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克宮稱普京10月將訪華 外交部：歡迎「一帶一路」夥伴來京

社會熱點 15:46 2023/09/21

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俄方多次表示，俄羅斯總統普京10月將受邀前往中國參加「一帶一路」論壇，中國外交部今日回應指，歡迎積極參與共建「一帶一路」的國家和夥伴屆時來京。

俄羅斯總統普京，昨日會見到訪莫斯科的中共中央政治局委員、外長王毅。普京表示，很高興接受中國國家主席習近平邀請，在下月北京召開第三屆一帶一路國際合作高峰論壇期間訪華。

指將適時正式發佈相關消息

外交部發言人毛寧表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年10月舉行，中方正就此同「一帶一路」的合作夥伴保持着密切溝通，將適時正式發佈相關消息。歡迎積極參與共建「一帶一路」的國家和夥伴屆時來京，共商合作大計，共謀發展之道。

昨日的外交部記者會上曾被問及相同問題，當時毛寧表示，中俄兩國領導人保持著密切的戰略溝通，關於記者提到的具體問題，目前沒有可以提供的信息。

此前俄羅斯安全會議秘書帕特魯舍夫表示，普京下月將訪問北京，參加一帶一路國際合作高峰論壇，並與習近平進行詳盡的雙邊會談。這將是普京自2022年2月烏克蘭戰爭爆發以來首次訪華，也將是他被國際刑事法庭通緝以來的首次出國。

王毅晤俄外長拉夫羅夫 指中俄應繼續加強戰略協作

中俄戰略安全磋商 同意在多邊框架下加強協作

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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