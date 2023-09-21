商務部：正組織「金九銀十」全國促消費活動

國家商務部發言人表示，因應中秋和國慶消費旺季，正組織開展「金九銀十」系列促消費活動，推動消費持續恢復與擴大。

發言人在例行記者會上指出，一是辦好消費促進活動，將組織「全國家居煥新消費季」「全國一刻鍾便民生活消費節」「擁抱進博首發季」等重點活動，，推出「情滿中秋禮迎國慶」「喜迎亞運嗨購亞洲」「誠信興 商信用惠民」等消費場景，活躍消費市場。

二是強化政策引領。 一方面，會同相關部門落實前期已推出的家居、汽車、電子產品等領域促進消費政策，確保政策落實。 另一方面，圍繞重點領域，推動推出支持汽車後市場發展等一批政策舉措，為消費加速恢復增添動力。

三是優化消費載體。在城市加速國際消費中心城市培育建設，確認新一批全國示範步行街，推動一刻鍾便民生活圈三年行動。 在鄉村實施縣域商業三年行動，加速補齊農村商業短板。

四是培育新型消費。 推動即時零售、直播電商、社群電商等消費新業態新模式健康發展。 打造更多沉浸式、體驗式、互動式消費場景，促進商旅文體健相互賦能、線上與線下相互融合。

責任編輯：蒯宇澄

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