李強；中國經濟正處高質量發展「爬坡過坎」重大關口

中國總理李強在北京市調研專精特新企業發展情況，他強調，支持廣大專精特新企業聚力科技創新、深耕細分領域，為推進科技自立自強、穩定產業鏈供應鏈發揮更大作用。

據央視新聞，李強首先來到北京長木谷醫療科技股份有限公司，聽取骨科人工智能與手術機械人創新醫療器械產業發展情況匯報，對他們取得的技術創新成果表示讚賞，希望他們進一步加強人工智能輔助診療技術研發，讓科技更好造福於民。

在北京國科天迅科技股份有限公司，李強聽取研發情況匯報，了解公司產品在重大裝備、新能源汽車等領域的應用情況，對他們多年持續加強自主研發給予肯定，要求加大對新產品新技術的應用推廣力度，更好地帶動相關產業發展。

在北京華卓精科科技股份有限公司，李強聽取關鍵核心技術攻關與產業化情況匯報，觀看產品和應用案例展示，與企業負責人深入交流。他強調，必須堅定不移把一些關鍵技術、關鍵環節建立在能夠獨立自主的基礎上，把發展的主動權牢牢掌握在自己手中。

座談交流時，李強對北京市培育發展專精特新企業的舉措和成效予以充分肯定。他指出，我國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力。專精特新企業的快速發展，充分體現了我國經濟的強大韌性和活力。對專精特新企業來說，創新是靈魂所在，希望大家聚焦主業、咬定青山、苦練內功，大力推動科技創新，堅持走精耕細作之路，不斷向高端化智能化綠色化轉型，向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。他強調，要進一步完善全要素的資源保障體系、全生命周期的服務管理體系和梯度成長的培育體系，針對企業在融資支持、稅收優惠、准入門檻、產權保護、人才培養等方面的訴求，推出更加精準有效的政策，提供更加及時便利的服務。

國常會研究推進新型工業化 要求地方解決拖欠企業帳款

責任編輯：袁瑋婧