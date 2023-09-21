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管清友：談中國經濟觸底為時過早 恢復信心才是關鍵

經濟脈搏 20:19 2023/09/21

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內地8月部分經濟指標出現改善，有指中國經濟開始觸底反彈。金融研究院院長管清友表示，現在談觸底為時過早、還得觀察，穩經濟關鍵在於恢復信心。

管清友今日（21日）接受內媒第一財經專訪指，8月一些數據例如社融、貸款、出口、消費等，不少指標是好轉的，這也是一些人判斷經濟觸底的依據，「經濟的確在恢復，但是也要看到，這個恢復力度還不夠強勁，挑戰依然很大」。居民和企業的中長期貸款還比較弱，這兩個指標很重要，整體隱憂依然存在。

他提到，要穩經濟，房地產是重要領域，該行業的下滑對整個經濟的拖累是比較明顯的。不過，房地產即使恢復到最寬鬆政策的階段，再靠其拉動經濟也是不切實際的，因為中國房地產高速增長時代已過去了，大基建時代也已過去。目前問題在於，市場也未恢復到相對正常狀態，不恰當的限售限購仍未取消。

經濟的核心問題不是我們經常講的三駕馬車，核心問題是一個活躍的市場、一個活躍的市場機制、一個比較良好的政府和市場關係，以及大家覺得明年比今年好、明天會更好的信心。

管清友又指，中國貨幣政策該做的已經做了，接下來最重要的是貨幣當局會同金融管理部門，著力化解地方債，有解決問題的預期，讓債務鏈可以持續下去，慢慢地用時間換空間，債務問題不能一刀切。

責任編輯：陳建錫

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宏觀分析 經濟 中國

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