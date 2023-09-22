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韓正聯大發言：中國堅定維護國家主權及領土完整

國情動向 09:25 2023/09/22

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國家副主席韓正紐約時間21日於聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。韓正在談話中提及台灣問題，他表示，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權及領土完整的決心。但仍願盡最大努力爭取和平統一前景。

韓正說，中國堅決捍衛國家主權和領土完整。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景。

他表示，去年10月，中共二十大成功召開，擘畫了以中國式現代化推進中華民族偉大復興的藍圖。中國式現代化是人口規模龐大、全體人民共同富裕、走和平發展道路的現代化，必將為世界和平與發展注入更多正能量。

韓正說，中國堅定不移擴大對外開放，亦堅定奉行獨立自主外交政策。中國將隨時堅持擴大制度型開放，推動貿易和投資自由化便利化，進一步放寬外資市場准入，依法保護外商投資權益，既為世界經濟發展不斷增添新的動力和活力，也讓各國分享中國發展的機會和紅利。並強調無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

他說，中國永遠是發展中國家大家庭的一員。作為最大的開發中國家，堅定維護發展中國家的正當權益，堅定支持並尊重廣大發展中國獨立自主地選擇自身發展道路。

提四點建議 包括堅持多邊主義

韓正指出，越來越多國家認識到，人類命運休戚與共，團結合作才是人間正道。 和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流。他提出四點建議，分別是是堅持公道正義，維護和平安全；堅持互利共贏，促進共同發展；堅持開放包容，追求文明進步；以及堅持多邊主義，完善全球治理。

關於第一點，他強調要重視各國合理安全關切，尊重各國主權、領土完整，要重視各國合理安全關切，尊重各國主權、領土完整。 中方支援一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，願繼續發揮建設性作用。

他表示，中國是以聯合國為核心的國際體系的堅定支援者。聯合國應當平衡推進安全、發展、人權三大支柱領域工作。韓正強調，中國永遠是發展中國家大家庭中的一員，將矢志不渝推動構建人類命運共同體，同各國共同開創世界更加美好的未來。

責任編輯：蒯宇澄

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