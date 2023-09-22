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德國擬禁華為中興5G零部件 中方︰絕不袖手旁觀

國情動向 09:42 2023/09/22

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外電引述德國政府消息人士指，當局計劃正考慮禁用華為、中興製造的部份設備，並從2026年起將其排除在核心5G網絡之外。

中國駐德國大使館發言人回應查詢指，如果德方在未能證明中國企業產品構成安全威脅的情況下，限制使用中國零部件，是違反公平競爭原則，也會損害中國企業和德國自身，中方不會袖手旁觀。發言人又強調，華為和中興通訊多年來都按照德國法律在當地營運。

在北京，外交部發言人毛寧昨日表示，中方一貫反對任何國家將經貿科技問題政治化，各國都應為各國的企業提供一個公平非歧視、透明的營商環境。

華為批評做法是將網絡安全純粹政治化

華為早前批評有關做法是將網絡安全純粹政治化，將對德國的數字化轉型產生負面影響，抑制創新，並大幅增加網絡營運商的建設和營運成本。

路透社早前報道，德國官員稱，內政部計劃要求當地電訊商在2026年前於5G網絡中移除華為、中興製造的零部件，包括已經安裝的零部件。內政部亦要求營運商在2026年10月前，把無線電存取網絡（RAN）和傳輸網絡中的中國組件比例，降至不超過25%，在敏感區域例如柏林，更應完全禁止，預料華為和中興通訊將受到這項計劃影響。

報道指，德國內政部將會下周的內閣會議上提出有關計劃，並會強調德國早前出台的首份對華戰略中，提出減少對華風險的必要性，包括電話網絡等關鍵基礎設施。

有電信諮詢公司的調查顯示，華為的零部件目前佔德國5G無線接入網路的比例為59%。

責任編輯：蒯宇澄

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