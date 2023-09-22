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國統局官員：中國不會出現日本式長期通縮

經濟脈搏 10:08 2023/09/22

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國家統計局副局長盛來運撰文表示，中國不會出現日本式長期通縮，隨着經濟穩定恢復，需求帶動增強，以及拉低價格的短期因素影響消退，下階段物價有望逐步回升；此外，中國當前就業壓力主要是結構性的，整體就業形勢有望保持穩定。

指城鎮化尚未完成 房地產市場仍有支持

內地官方媒體《經濟日報》頭版刊登該篇文章稱，從中國情況來看，雖然目前房地產市場處於調整期，但城鎮化尚未完成，居民剛性和改善性住房需求仍在釋放，加之房地產調控政策不斷優化調整，房地產市場發展仍有較好支持。

同時，從宏觀政策看，中國政府面對價格低位運行，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，今年以來連續下調政策利率，降低存款準備金率，保持流動性合理充裕，着力擴大社會總需求，消費投資持續增長，經濟循環逐步改善。

文章指出，二十世紀八十年代末，日本城鎮化率接近80%，房地產市場內在發展動能減弱；宏觀政策上，日本政府面對市場需求萎縮、通貨緊縮嚴重，貨幣政策應對遲緩，財政政策刺激力度不足，市場流動性偏緊，擴大需求效果有限，企業和居民預期低迷。

該文並提到，中國經濟規模擴大帶來就業增加，全年看，經濟增量有望比上年擴大，如果勞動生產率保持基本穩定，相應帶動就業將比上年增多；產業結構升級擴大就業容量，今年訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業就業人員超過1200萬人；政策紅利釋放有助就業空間拓展等。

此外，文章強調，儘管面臨一定挑戰和壓力，但中國世界工廠地位難以撼動，對外貿易發展仍具較強韌勁和光明前景。

盛來運認為，當前盡管面臨來自國際國內新的困難挑戰，但中國經濟持續恢復、整體回升向好的態勢沒有變，韌性強潛力大空間廣的基本面沒有變，高質素發展長期向好的大勢不可逆轉。下一階段，要保持戰略定力，全面深化改革開放，着力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運作持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，力促經濟實現質的有效提升和量的合理增長。


責任編輯：蒯宇澄

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