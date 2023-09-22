美海軍無人艦艇首次部署西太平洋 劍指中國

美國海軍「遊騎兵號」與「水手號」兩艘無人艦艇原型船已駛抵日本，首次部署在西太平洋，測試其監控和攻擊能力。美軍認為，這些能力或令美國海軍在面對中國更龐大艦隊時發揮作用。

據《華爾街日報》報道，停靠在美國第七艦隊母港橫須賀的「遊騎兵號」長度近60米，最初是為石油工業設計的，外形類似於一輛平板卡車。雖然目前並未搭載導彈，但可以用裝載到平板狀尾部的模塊上，並進行發射。

美國海軍中校狄雷（Jeremiah Daley）在「遊騎兵號」上表示，能夠自主運行的無人水面艦艇可以替代驅逐艦等大型艦艇，成群結隊地追擊敵方目標。「例如，一艘驅逐艦和兩艘無人水面艦艇可以替代三艘驅逐艦。這可以令力量倍增。」

指美軍制定新戰略 應對西太平洋的衝突

報道提到，近年來，中國在艦艇數量上已超過美國海軍，並更頻繁地派遣海軍進入太平洋軍演。最近，一艘中國航母以及20幾艘軍艦在台灣和關島之間舉行軍演，參演軍艦數量異常之多。中國的導彈、艦艇和飛機加大了美國及其盟國在中國周邊海域行動所面臨的風險。美軍各軍種都在努力制定新戰略，以應對西太平洋的任何衝突，如可能發生的台海戰爭。

報道指，儘管美國海軍仍在測試無人水面艦艇，但烏克蘭已經展現了無人艦的潛在威力，在抗衡更強大的俄國海軍時，烏軍無人攻擊艇經證明很有成效。此外，根據一個名為「59特遣隊（Task Force 59）」的項目，美國已經在中東部署了小型無人偵察船，與沙烏地和以色列等國協同監控伊朗海軍。

與在中東使用的簡單偵察船相比，無人水面艦艇部門的六艘美國艦艇更大，傳感器也更先進。這些艦艇通常仍有船員。「游騎兵號」在前往日本時，船上有16名水手，負責監控這艘船和收集數據。

報導指出，這六艘無人艦是名為「幽靈艦隊大君主（Ghost Fleet Overlord）」項目的一部分。該項目始於2018年，旨在將自主作戰系統融入海軍。該項目支持者稱，這種艦艇可以在敵方火力範圍內以相對低廉的成本開展行動，從而使載人艦艇可以保持更遠的距離。

責任編輯：蒯宇澄

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