iPhone 15 | 新機發售首日北上深門市排長龍 黃牛加價千元

iPhone 15系列今日正式開售，北京、上海、深圳等地的蘋果零售店門口都大排長龍，北京三里屯門市的首名顧客更是在凌晨1時就開始排隊。現場的「黃牛」透露，iPhone15系列收貨價格在千元（人民幣，下同）左右。

iPhone 15與往年一樣，採用線上預定，物流快遞或者線下取貨的方式進行售賣。綜合內媒報道，三里屯的蘋果零售店清晨已佈置好首銷的準備工作，不但整個門店換上新設計，門口也早早拉上圍擋，以確保8點開售取貨的秩序。

距離正式開售前1小時，三里屯店門口已經有大約20名顧客在排隊等待取貨。排在隊伍最前的男子表示，為佔據第一的位置，他在凌晨1時就已經來到現場。蘋果工作人員預計，開售當天將有600多位用戶選擇來三里屯線下取貨。

上海和深圳的蘋果零售店同樣大排長龍，上海南京東路門市的首名顧客早上5時已到達。在深圳萬象城門市取新機的王先生表示，很早就關注到iPhone 15的消息，認為新機型採用鈦金屬很新穎，「今天能作為首批拿到新手機的用戶，感到非常幸運。」

「黃牛」則零星分佈在門市周圍，等待開售後第一時間收取現貨。他們透露，目前iPhone15系列收貨價格在1,200至1,500元不等，加價情況集中在iPhone 15 Pro系列上，其中今年最搶手的鈦金屬原色加價最高，約達1,500元，藍色鈦金屬色加價相對較低，但也在千元左右。

iPhone 15系列預售情況火爆，京東的預定數據顯示，截至9月18日，該平台的預定量已突破300萬；天貓平台亦表示在9月15日iPhone 15預售當晚， 連續補貨9次，最晚的收貨日期已經變成60天內。

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責任編輯：易燕丹

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