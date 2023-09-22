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滬指升1.5%收復3100點 傳當局放寬外資持A股比例

經濟脈搏 15:05 2023/09/22

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A股今日（22日）午後升幅擴大，三大股指收市均升逾1.5%，滬指收復3100點關口，深成指收復10000點關口，創指收復2000點關口。

滬指收市升1.55%，報3132點，深成指升1.97%，報10178點，創業板指更漲2.32%，報2013點。兩市成7,654億元億元（人民幣，下同），北向資金全日買入75億元，創7月28日以來新高，終結連續3日減倉。

從盤面上看，AI概念股反彈，傳媒、通訊、電腦大升。煤炭股、鋼鐵等周期股逆市下跌。

據彭博社報道，中國監管部門正在考慮提高境外投資者對部分行業上市公司A股的持股比例上限，目的是為繼續開放和活躍資本市場。中國目前將本地上市公司的外資持股總額上限限制為30%，單一外資股東的持股上限為10%。知情人士稱，有關政策建議仍處在初步考慮階段，關於涉及哪些行業以及提高後的門檻如何等細節，目前尚無定論。

國盛證券表示，近期市場持續調整，主因來自北向資金擾動和市場牛熊轉換期間的信心不足，也有假期效應提前反應。從技術上來看，近期A股市場已縮量至年內地量水平，整體做空動能已得到較大釋放，各大指數也進入歷史估值較低分位，大概率為階段性底部區域。而長達8天的十一長假出行需求或得到釋放，各項假期數據的向好也有利於持股過節，在此預期下或推動節前一周行情的回穩反彈。

責任編輯：蒯宇澄

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