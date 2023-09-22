  • 32°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教廷世界主教會議下月舉行 2中國主教將出席

社會熱點 15:31 2023/09/22

分享：

分享：

梵蒂岡教廷10月舉行「世界主教會議」，兩名中國主教將會出席，是繼2018年後，北京第二度允許中國主教參加世界主教會議；香港和台灣亦各派一名主教與會。

教廷新聞室周四（21日）公布世界主教會議與會者最終名單及會議日程表，在365名與會成員中，包括兩名中國主教，分別為內蒙古自治區集寧烏蒙教區主教姚順，以及山東周村教區主教楊永強。姚順是中梵2018年簽署「主教任命協議」後首位獲教宗任命的主教，楊永強則是中國天主教主教團副主席。

教廷新聞室介紹兩人的背景時，首度披露他們是由當地教會與中國當局協商後挑選，並由教宗方濟各任命。

教廷表示，中國主教參加世界主教會議並非首次，兩名中國主教曾於2018年出席以青年為題的主教會議。雖然兩人未全程參加會議，但也是中國與教廷簽署關於主教任命協議後的一個強烈標記。

此外，教廷指，香港教區主教周守仁也將出席今年的世界主教會議，指這幾位中國主教的出席，體現教會的普世性。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
外交 宗教議題 宗教 梵蒂岡 中國

下一篇文章

iPhone 15 | 新機發售首日北上深門市排長龍 黃牛加價千元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款