教廷世界主教會議下月舉行 2中國主教將出席

梵蒂岡教廷10月舉行「世界主教會議」，兩名中國主教將會出席，是繼2018年後，北京第二度允許中國主教參加世界主教會議；香港和台灣亦各派一名主教與會。

教廷新聞室周四（21日）公布世界主教會議與會者最終名單及會議日程表，在365名與會成員中，包括兩名中國主教，分別為內蒙古自治區集寧烏蒙教區主教姚順，以及山東周村教區主教楊永強。姚順是中梵2018年簽署「主教任命協議」後首位獲教宗任命的主教，楊永強則是中國天主教主教團副主席。

教廷新聞室介紹兩人的背景時，首度披露他們是由當地教會與中國當局協商後挑選，並由教宗方濟各任命。

教廷表示，中國主教參加世界主教會議並非首次，兩名中國主教曾於2018年出席以青年為題的主教會議。雖然兩人未全程參加會議，但也是中國與教廷簽署關於主教任命協議後的一個強烈標記。

此外，教廷指，香港教區主教周守仁也將出席今年的世界主教會議，指這幾位中國主教的出席，體現教會的普世性。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁