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習近平於杭州晤敘利亞總統 兩國將建立戰略夥伴關係

國情動向 16:44 2023/09/22

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央視新聞報道，國家主席習近平今日（22日）下午會見訪華出席杭州亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），他指兩人將共同宣布建立中敘戰略夥伴關係。

杭州亞運會明（23日）晚舉行開幕禮，習近平將出席並宣布本屆亞運會開幕。

習近平表示歡迎巴沙爾來華出席杭州亞運會開幕禮，預祝敘利亞運動健兒在本屆亞運會取得優異成績。他指敘利亞是最早與新中國建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復新中國在聯合國合法席次提案國之一，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變遷考驗，兩國友誼歷久彌堅。

他說：「今天，我們將共同宣布建立中敘戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。」他指面對充滿不穩定、不確定性的國際情勢，中方願繼續同敘利亞一道努力，堅定相互支持，推動友好合作，共同捍衛國際公平正義。

今次是巴沙爾自2004年以來再度訪華，也是敘利亞2011年爆發內戰以來，巴沙爾出訪中東以外國家的少數行程之一。有分析認為，巴沙爾訪華其中一個主要目的，是希望中方為敘利亞重建提供資金。

責任編輯：蒯宇澄

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