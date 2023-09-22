習近平於杭州晤敘利亞總統 兩國建立戰略夥伴關係

央視新聞報道，國家主席習近平今日（22日）下午在杭州西湖國賓館會見訪華出席杭州亞運會開幕式的敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），兩國元首共同宣佈建立中敘戰略夥伴關係。

會面後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、經濟發展交流、經濟技術合作等多項雙邊合作文件。

習近平指出，敘利亞是最早與新中國建交的阿拉伯國家之一，也是當年恢復新中國在聯合國合法席次提案國之一，建交67年來，中敘關係經受住國際風雲變遷考驗，兩國友誼歷久彌堅。中敘建立戰略夥伴關係，將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。 中方願同敘方不斷充實兩國關係內涵，推動中敘戰略夥伴關係不斷向前發展。

習近平強調，中方願同敘方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互堅定支持，維護兩國和廣大發展中國家共同利益，維護國際公平正義。 中方支持敘利亞反對外來干涉，反對單邊欺凌，維護國家獨立、主權、領土完整，支持敘利亞開展重建，加強反恐能力建設，以「敘人主導，敘人所有」原則推動政治解決敘利亞問題，改善同其他阿拉伯國家關係，在國際和區域事務中發揮更大作用。 中方願同敘方加強共建「一帶一路」合作，加大對敘利亞優質農產品進口，一道落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為地區和世界和平與發展作出積極貢獻。

巴沙爾表示，習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的都是透過合作幫助所有人實現安全和發展，共享和平繁榮的未來，敘方高度讚賞、堅定支持 ，並將積極參與。敘方堅決反對任何干涉中國內政的行為，願做中國長期堅定的朋友和夥伴。敘方願以建立敘中戰略夥伴關係為契機，加強雙邊友好合作，密切在國際和區域事務中的溝通協調。

今次是巴沙爾自2004年以來再度訪華，也是敘利亞2011年爆發內戰以來，巴沙爾出訪中東以外國家的少數行程之一。有分析認為，巴沙爾訪華其中一個主要目的，是希望中方為敘利亞重建提供資金。

▲ 巴沙爾早前抵達杭州，是自2004年以來再度訪華

責任編輯：蒯宇澄

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