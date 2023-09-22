  • 30°C
香港時間 : 2023922日 (週五) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

先睹為快！杭州亞運會開幕式有這四大亮點

社會熱點 18:31 2023/09/22

分享：

分享：

杭州亞運明日（23日）晚上8時開幕，大會日前舉辦新聞發布會介紹開幕式籌備情況，並劇透開幕式的四大亮點，包括首創雙3D VR場景、通過AR技術萬人放天燈、數字煙花以及全民參與點火炬，展現出藝術與科技的高度融合。

總導演沙曉嵐介紹，開幕式以「潮起亞細亞」為主題，分為「國風雅韻」「錢塘潮湧」「攜手同行」上中下三個篇章，從中國傳統文化中尋找靈感，融入典型的浙江 以及杭州符號與意象，並藉助科技的力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。 「潮起亞細亞」，展現的是新時代中國與亞洲、與世界的文化交融，表達人類命運共同體的美好願景。

巨型立體網幕 有九個IMAX大

三個篇章中，有不少科技創新的元素。最具代表性的是，開幕式將杭州地標古建拱宸橋以裸眼3D效果搬上舞台。雙3D威也也將雙人舞搬到了空中，舞者與地屏和網幕上呈現的超高比例還原的錢塘江交叉潮、一線潮等反覆互動。導演陸川說，這個185米立體網幕是地球上最大的銀幕，有九個IMAX大。

開幕式重頭戲的點燃火炬環節，主火炬台由19根鏡面材料彎曲柱子組成，通過數實融合技術點火。沙曉嵐說，今次回歸開放式點火，「很開心我們將會有上億人一起參加，這是一次世界首創的創舉，亦體現了人類命運共同體的理念。」除了全民參與，環保是主題之一，也將首次使用綠色能源作為燃料。

開幕式也將不設燃放實體煙花環節，改為利用AR技術施放。導演組還在觀眾席中隱藏近百個小舞台，象徵開啟幸福之門，觀眾也可透過手機和萬人一起AR放孔明燈。

體育場飄散仿真桂花瓣 散發桂花香芬

開幕當天正值二十四節氣之一的秋分，也是杭州金桂飄香的季節。開幕式上，當主題曲唱響時，從「大蓮花」體育場上空飄散而來的仿真桂花瓣，以及從四處散發的桂花的香芬，讓全場觀眾身臨其境，沉浸式感受杭州的秋日盛景。

目前開幕式已經進行了五次聯合綵排，開幕式各項籌備工作進展順利，觀眾入場和離場已安排旅遊巴、巴士和地鐵接送，預料可在短時間內快速疏導人潮。大會也為每位觀眾準備了餐包禮包及飲用水。現場將有1200多名義工為有需要的觀眾提供服務。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

 

開啟hket App，閱讀全文
人工智能 亞運會 3D 杭州 VR 中國

下一篇文章

教廷世界主教會議下月舉行 2中國主教將出席
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款