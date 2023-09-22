先睹為快！杭州亞運會開幕式有這四大亮點

杭州亞運明日（23日）晚上8時開幕，大會日前舉辦新聞發布會介紹開幕式籌備情況，並劇透開幕式的四大亮點，包括首創雙3D VR場景、通過AR技術萬人放天燈、數字煙花以及全民參與點火炬，展現出藝術與科技的高度融合。

總導演沙曉嵐介紹，開幕式以「潮起亞細亞」為主題，分為「國風雅韻」「錢塘潮湧」「攜手同行」上中下三個篇章，從中國傳統文化中尋找靈感，融入典型的浙江 以及杭州符號與意象，並藉助科技的力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。 「潮起亞細亞」，展現的是新時代中國與亞洲、與世界的文化交融，表達人類命運共同體的美好願景。

巨型立體網幕 有九個IMAX大

三個篇章中，有不少科技創新的元素。最具代表性的是，開幕式將杭州地標古建拱宸橋以裸眼3D效果搬上舞台。雙3D威也也將雙人舞搬到了空中，舞者與地屏和網幕上呈現的超高比例還原的錢塘江交叉潮、一線潮等反覆互動。導演陸川說，這個185米立體網幕是地球上最大的銀幕，有九個IMAX大。

開幕式重頭戲的點燃火炬環節，主火炬台由19根鏡面材料彎曲柱子組成，通過數實融合技術點火。沙曉嵐說，今次回歸開放式點火，「很開心我們將會有上億人一起參加，這是一次世界首創的創舉，亦體現了人類命運共同體的理念。」除了全民參與，環保是主題之一，也將首次使用綠色能源作為燃料。

開幕式也將不設燃放實體煙花環節，改為利用AR技術施放。導演組還在觀眾席中隱藏近百個小舞台，象徵開啟幸福之門，觀眾也可透過手機和萬人一起AR放孔明燈。

體育場飄散仿真桂花瓣 散發桂花香芬

開幕當天正值二十四節氣之一的秋分，也是杭州金桂飄香的季節。開幕式上，當主題曲唱響時，從「大蓮花」體育場上空飄散而來的仿真桂花瓣，以及從四處散發的桂花的香芬，讓全場觀眾身臨其境，沉浸式感受杭州的秋日盛景。

目前開幕式已經進行了五次聯合綵排，開幕式各項籌備工作進展順利，觀眾入場和離場已安排旅遊巴、巴士和地鐵接送，預料可在短時間內快速疏導人潮。大會也為每位觀眾準備了餐包禮包及飲用水。現場將有1200多名義工為有需要的觀眾提供服務。

責任編輯：蒯宇澄

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