杭州亞運 | 明年巴黎奧運前哨戰 多金王可能是她？

杭州亞運會周六（23）日晚上8時開幕。本屆亞運會原定2022年舉行，因為疫情延期一年，使2023年不僅是亞運年，同樣2024年是巴黎奧運的資格賽年，成績或會起到關鍵作用。

今次45個亞奧理事會成員全部報名參賽杭州亞運會。自1982年第9屆亞運會開始，中國體育代表團已連續10屆獲金牌總數第一。杭州亞運會中國代表團共有886名運動員參賽，問鼎金牌榜和獎牌榜沒有懸念，更值得關注的是金牌和獎牌的成色。

距離巴黎奧運只剩不到一年，杭州亞運成為一場「模擬考試」，因此除了關注名將和新秀的表現，更要看中國隊在優勢項目上能否頂住沖擊、薄弱項目能否取得突破、三大球戰績如何。

至於獎牌榜亞軍，料日本與韓國之爭。日本隊經過東京奧運洗禮，仍處於紅利期，本屆亞運表現如何，也能讓人一窺其巴黎奧運的實力與前景。

誰會是杭州亞運多金王？無論是菲爾普斯在北京奧運摘得8金，還是汪順在陜西全運會上奪得6金，都成為該屆賽事經典一幕。

從歷史和項目特點看，游泳是最有可能產生多金王的項目，25歲中國「蝶后」張雨霏參加杭州亞運7個游泳小項，有望成為亞運多金王。此外，田徑、體操等項目也有機會產生多金王。

▲ 張雨霏在8月成都大運會獲得9枚金牌

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責任編輯：連兆鋒