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美國駐日大使反華太出位 據報遭白宮拍膊頭

國情動向 12:45 2023/09/23

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中美加緊接觸，為兩國元首可能於11月三藩市APEC峰會上會面創造條件之際，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）近日頻頻高調發表針對中國言論，與白宮不同調。伊曼紐爾行為據報引起拜登政府不滿，已被喊停。

美國全國廣播公司（NBC）引述3名拜登政府官員報道，總統拜登的助手已出面要求，伊曼紐爾停止在社交媒體上發表針對中國領導層的嘲諷言論。

據悉，白宮國家安全委員會官員近日告知伊曼紐爾的幕僚，伊曼紐爾言論「可能會破壞美方試圖修補與中國緊張關係的努力」，包括秋季有機會舉行的中美元首會晤。當局已要求伊曼紐爾停止有關行為。不過，伊曼紐爾的發言人稱NBC報道「絕對不真實」。

伊曼紐爾曾任美國前總統奧巴馬幕僚長，去年獲任命為駐日大使。他最近兩周出位地，接連在網上發表與他職位無關，且涉及中國內部事務的言論，包括嘲諷中國經濟、猜測中國國防部長動向，更扯上中國領導人。

白宮國家安全顧問沙利文上周與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在馬耳他會晤，外界視之為中美正在協調兩國關係的最新跡象。拜登日前聯合國大會談及「中美競爭」，亦採用較為溫和的語氣，強調美國尋求以負責任的方式管理兩國競爭，以免競爭演變成衝突。

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責任編輯：連兆鋒

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