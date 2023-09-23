德國考慮禁用華為設備 德電信商計劃向政府索賠

德國內政部提出禁用華為、中興等中國電信設備，柏林內部尚未有共識之際，已引起德國電信商強烈反對。業界認為禁用中國設備不切實際，並有損用戶利益。有電信商表示，若計劃實施，公司會向德國政府索賠。

德媒報道，歐洲最大電信商德國電信（Deutsche Telekom）認為，內政部針對中國的計劃無法實施，否則德國用戶會無可避免遭受服務質量損失。

德國電信聲明指，考慮到審批程序、可替代供應商的容量，以及聯邦政府進一步擴張移動通信的目標，內政部提出的分階段禁用華為、中興等中國電信供應商設備的計劃不切實際。

西班牙電信德國公司（Telefónica Deutschland）亦表明反對，表示如果被迫更換5G網絡設備，公司或對德國聯邦政府索取賠償，並保留申請司法覆核權利。

外媒較早前報道，德國內政部長費澤（Nancy Faeser）正在起草進一步限制使用中國電信設備的計劃，第一階段擬要求國內電信商2026年前停止在核心網使用中國設備；第二階段要求在2026年10月前，將接入和傳輸網中國設備份額降至25%。

據悉，德國目前共有8.2萬個移動通訊站，其中約半配備華為技術。有業內人士透露，從德國現有的通訊網絡中移除華為設備不僅會帶來高達50億歐元巨大成本，還會使德國移動通訊技術發展倒退多年。

德國擬禁華為中興5G零部件 中方︰絕不袖手旁觀

恐成中美芯片戰犧牲品 南韓要求美國解決管制問題

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒