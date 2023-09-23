歐盟貿易專員訪中國 料談電動車反補貼調查

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周六（23日）抵達上海，展開訪問中國4天行程。東布羅夫斯基斯此行會參加聯合經貿對話，又會到北京會見中國官員，預料談及歐盟對華電動車反補貼調查問題。

東布羅夫斯基斯在上海接受路透社訪問，表示歐盟經濟戰略聚焦「去風險」，無意同中國脫鉤，「但需要在自身開放受到濫用下保護自己」，這意味在一些關鍵產品範疇減低戰略依賴。

路透社稱，東布羅夫斯基斯赴華期間，會敦促中方減少對歐洲企業的限制，並預計電動車反補貼調查展開艱難對話。

較早前，歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈對中國電動汽車發起反補貼調查，中方對此表示高度關切和強烈不滿。

中國電動車近年在歐洲市場取得並正擴大灘頭，歐洲舉行的車展上出現「不是中國電動車，就不是電動車」的現象，引起各方不同反應。

汽車業相對落後、同時主張歐盟要自主發展科技自強的法國，積極鼓吹歐盟限制入口中國電動車。反觀汽車業相對發達的德國，則比較擔心會引起中國報復歐洲汽車業，並認為來自中國的競爭有利德國車企創新，而傾向反對推出貿易措施。

至於歐盟委員會主席、德國人馮德萊恩，個人傾向對華強硬。外媒亦提到對華電動車反補貼調查，是她本任期最後一次「盟情咨文」演講中最具實質性的內容，她或有意塑造自身的歐洲「捍衛者」形象，幫助明年尋求連任。

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責任編輯：連兆鋒