▲ 杭州亞運 | 開幕式劇透攻略 現場能聞到真實桂花香

杭州亞運會開幕式周六（23日）晚上8時，會於杭州奧體中心體育場（大蓮花）舉行。這是繼1990年北京、2010年廣州之後，中國第3次舉辦亞運會。杭州亞運開幕式將以「潮起亞細亞」（亞細亞是Asia的全稱）為主題，分為《國風雅韻》《錢塘潮湧》《攜手同行》3大篇章，將杭州5000多年文明史、千年宋韻文化與數字之城的特色融合展現。

暖場環節

浙江省11個地市具有代表性的歌舞、戲曲、群眾體育表演和「非遺」項目演出，著重展現詩畫江南的魅力。

運動員入場儀式

數百名大學生手持金桂入場，共同點燃綿延悠長的金桂之江；運動員入場時，會敲起桂花鼓，用激昂的節奏表達歡迎之意。

第一篇章《國風雅韻》

迎賓表演——開幕式正值秋分，5000年前的良渚先民，在收獲的季節，用最真摯的熱情歡迎四海賓朋的到來。

國風少年——國風少年踏墨而舞，展現中國畫的留白之美，《千里江山圖》《富春山居圖》躍然屏幕前。裸眼3D視效，讓時光回到千年前，錢塘歷史畫卷至此翻開。

宋韻主題10艘遊船——深度還原千年前臨安城的商貿往來，戲劇表演，琴、棋、書、畫、詩、酒、茶都被放進道具里，整體風格剛柔並濟，婉約並不失力量，體現「風雅處處是平常」的生活美學。

連接古今的拱宸橋——裸眼3D視效，將拱宸橋「搬進」大蓮花。在古今運河全景立體影像里，拱宸橋躍然於運河之上，形態逼真，一邊連接著古代的杭州，一邊又通往現代。橋象征著連接，在京杭大運河古今輝映，歷史與現代隔橋對望，融匯了一場跨時空的感動。

第二篇章《錢塘潮湧》

雙3D威亞表演——首次應用到大型運動場的空間中的技術，立體飛旋於空中的男女雙人演員與地屏中的浪潮即時互動，這是人與潮、力與美的雙向奔赴。和錢江大潮進行互動，把勇立潮頭、敢為天下先的浙江精神表現得淋漓盡致。

秋日觀潮——地屏上的交叉潮、一線潮、回頭潮等錢塘潮水疊加的場景，這是寫實潮，潮水的流動通過精確的數字流體計算，進行超高比例的還原。還有潮水退去後的潮汐樹，體現了大自然的鬼斧神工。

AR數字穹頂——裸眼3D、AR等視覺特效，全景交互。科技感滿滿的籃球、足球、排球以虛擬視覺形式出現，在空中建立一個數字穹頂，各種球類和演員互動，打造一場熱血沸騰、心潮澎湃、全民參與的體育嘉年華。

第三篇章《攜手同行》

萬人同唱《夢想天堂》——觀眾席里隱藏的近百個小舞台，像是每一戶家庭的窗戶緩緩打開，萬家燈火。萬人同唱《夢想天堂》，打造幸福家園的場景。

真實的桂花香——主題曲《同愛同在》奏響時，體育場內會散發桂花香，視覺、聽覺、嗅覺，全方位體驗，觀眾能沈浸式體驗到東道主的秋日盛景與熱情邀約。

核心裝置火炬台——火炬台呼應主題「潮起亞細亞」，整體是潮湧造型，由19根彎曲的柱子組成，代表第19屆亞運會。浪潮的弧線表現柔美和靈動，一剛一柔相互結合。

萬眾參與、數實互聯——亞運史上的創舉，采用AR虛擬現實特效，將上億參與數字點火的用戶匯聚成一個數字火炬手的形象，用全民參與點火的方式，體現亞洲一家親、人類命運共同體的理念。

數字煙花——秉承「綠色」的辦賽理念，杭州亞運會將實體煙花創新性地改為數字煙花，通過運用三維動畫、AR技術、數字技術和其他輔助手段，真實還原煙花場地視聽效果，將絢爛的煙花綻放至錢塘江上。

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責任編輯：連兆鋒