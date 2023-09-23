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杭州亞運 | 習近平：以體育促和平 抵制冷戰思維與陣營對抗

國情動向 15:28 2023/09/23

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杭州亞運 | 習近平彭麗媛為國際貴賓舉行歡迎宴會

杭州亞運會周六（23日）晚上8時開幕，國家主席習近平、夫人彭麗媛當日中午在浙江省杭州市西子賓館舉行宴會，歡迎來華出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式的國際貴賓。

新華社報道，出席宴會的國際貴賓包括：柬埔寨國王西哈莫尼、敘利亞總統巴沙爾和夫人阿斯瑪、科威特王儲米沙勒、尼泊爾總理普拉昌達、東帝汶總理夏納納、韓國總理韓德洙、馬來西亞下議院議長佐哈里和夫人諾萊妮、亞奧理事會代理主席辛格和夫人維尼塔、國際奧委會主席巴赫，以及文萊蘇丹代表蘇弗里親王、約旦親王費薩爾、泰國公主希里婉瓦麗等王室代表。

宴會上，習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民對來華出席杭州第19屆亞運會開幕式的國際貴賓表示熱烈歡迎。

習近平指出，今天是中國農歷的秋分節氣。在這個寓意豐收和團圓的日子，亞運會聖火將再次在中國點燃。我們願同亞奧理事會和各國各地區代表團共同努力，為世界呈現一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會，為亞洲和國際奧林匹克運動發展作出新貢獻。

習近平強調，亞運會承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好向往。過去幾十年，亞洲地區總體保持穩定，經濟持續快速增長，成就了「風景這邊獨好」的亞洲奇跡。作為山海相連、人文相親的命運共同體，我們要以體育促和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。我們要以體育促團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，踐行「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越走越寬。我們要以體育促包容，增強文明自信，堅持交流互鑒，續寫亞洲文明新輝煌。

習近平指出，浙江堅持改革開放，跑出了高質量發展的加速度，正在建設共同富裕示範區，是中國式現代化的先行者。祝願大家在詩畫浙江度過難忘的時光，在亞運會聖火下留下美好的記憶。

蔡奇、丁薛祥、王毅、李幹傑、何立峰、王小洪、諶貽琴等出席活動。

歡迎宴會開始前，貴賓們欣賞了浙江非物質文化遺產展示。

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責任編輯：連兆鋒

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