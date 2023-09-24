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國統局原副局長：內地房地產供應過剩 14億人可能住不完

經濟脈搏 15:12 2023/09/24

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十一屆全國人大財經委副主任，國家統計局原副局長賀鏗關注內地房地產供應過剩問題，認為全國14億人口都可能住不完空置房屋，房地產企業須提早佈局轉型

賀鏗出席在東莞舉行的2023中國實體經濟發展大會時表示，「現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完。這麼多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，所以在這種情況之下，房地產企業必須轉型，早轉型早主動。」

賀鏗指出，當前經濟問題包括短期問題與長期的結構性問題，結構性的問題中較為長期的問題有兩種，當前經濟問題包括短期問題與長期的結構性問題，結構性的問題中較為長期的問題有兩種，一是房地產的問題，二是債務負擔較重的問題。

他説，現在房地產最大的問題是現金流短缺，只有把房子想辦法賣掉一些，現金流才能改善。可以通過以下辦法進項改善：第一，政府可以成立廉租房公司，解決一部分沒有購買能力且低收入人群的租房問題；第二，鼓勵企業，包括國有企業和個人民營企業家有興趣做公租房公司買房；第三，農村的宅基地和農民的房子私有化，可以自由買賣。

內地空置房屋數量的問題一直討論不休，近年多個機構都發布了相關研究報告，例如2017年中金公司的《數說中國存量住房》指出：2017年末中國城鎮廣義和狹義住房空置率分別為16.9%和12.1 %，其中城區分別為14.7%和9.7%。

去年8月，貝殼研究院發布的調查報告稱，內地28個大中城市平均房屋空置率為12%，相對處於較高區間。房屋空置率隨城市能階依序遞增，一線城市平均7%，二線平均12%，三線16%。

責任編輯：易燕丹

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