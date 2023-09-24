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杭州亞運 | 3小時連奪6金 中國賽艇隊取得開門紅

社會熱點 16:07 2023/09/24

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中國賽艇隊在3個小時內連奪6枚金牌，為中國代表團打出杭州亞運會的開門紅。而對隊員來說，即將在明年到來的巴黎奧運會，將是他們全力以赴的目標。

今日賽艇共進行7個項目的金牌決賽，中國代表團選手參加其中6項，並全部拿下冠軍。在女子輕量級雙人雙槳決賽中，鄒佳琪/邱秀萍以巨大優勢奪得冠軍，且是整屆賽事的首枚金牌。

主場作戰的氛圍為參賽選手帶來更多動力，鄒佳琪表示，「一般來說，我們都是要到最後250米左右才能聽到觀眾的歡呼聲，但今天在還剩500米的時候我們就聽到了，這讓我們感到很激動。」

對於中國代表團選手而言，這場亞運會比拼是在巴黎奧運會周期的一次練兵。邱秀萍說，「很開心能在家門口拿到這首金。但自己還是會先靜下心來，好好劃船。」

奪得女子雙人雙槳冠軍的沈雙美也表示，這枚金牌是今年完美的收尾，但明年的挑戰更加嚴峻，「接下來就是做好自己，把自己的能力再提高一步，然後全力以赴備戰巴黎奧運會。」

責任編輯：易燕丹

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