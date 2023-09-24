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杭州亞運 | 電競首列正式比賽熱度高 門票被炒至5000元

社會熱點 19:40 2023/09/24

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電子競技首次列入杭州亞運比​​​​賽項目，今日正式開打。社交平台上賽事熱度持續，比賽門票火爆，網民高呼「比搶演唱會的票還難」，更有指二手平台的票價被炒至5,000元（人民幣，下同）一張。

本屆亞運電競賽事共設7個比賽項目，分別為《英雄聯盟》（League of Legends）、《王者榮耀》、《和平精英》、《刀塔》（Dota 2）、《夢三國2》、《街霸5》（Street Fighter 5）和《足球在線4》（FIFA Online 4）；中國隊將參加除《街霸5》以外的所有項目，港隊則派出32名運動員參加全部7個項目。

兩遊戲特設亞運專用版本

值得一提的是，《王者榮耀》和《和平精英》特設亞運專用的比賽版本。前者融合《傳說對決》（Arena of Valor），玩法與一般版相同，主要是通過算法數據篩選各版本中機制相同的游戲角色，以此作為比賽的英雄池，方便各個國家和地區的選手盡快適應比賽節奏；後者則與日常版本不同，沒有對射、大逃荒等玩法，改以現代體育賽事為參考，提供各種真實的體育遊戲體驗，包括但不限於跳傘、越野射擊和賽車等。

作為杭州亞運的「頂流」，電競賽事一票難求。在首輪門票銷售階段，率先啟動實時售票的21個項目中，僅電競需要抽籤，中籤者亦需實名進場。票價方面，決賽最高檔票價高達1,000元，是賽會門票最貴的項目之一。

在二手平台上，有「黃牛」炒賣半決賽及季軍賽的門票，開價2,000元，熱門賽事更被炒至5,000元。但大會以實名制入場，網民都懷疑是騙局。

責任編輯：易燕丹

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