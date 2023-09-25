華為秋季發布會 智慧屏V5 Pro亮相（附直播連結）

華為今日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，華為最新發布了13.2英寸MatePad Pro，其屏幕採用柔性OLED屏幕，華為並發布第三代M-Pencil，為全球首款採用星閃技術的終端產品。

本次發布會除了華為官網、商城、微博、B站等官方渠道，人民日報、新華社、新華網等官媒也將同步直播報道，直播規模或創歷史。

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華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，鴻蒙HarmonyOS 4系統升級設備數已達6000萬，平均每天增加120萬用戶。鴻蒙整體用戶數已經超過7億用戶。

余承東表示，華為手機Mate 60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。

此外，華為MatePad Pro 13.2吋在發布會亮相，新平板薄至5.5mm、輕至580g，三指即可輕松握持。同時搭載業界首款柔性OLED屏幕，94%業界最高屏佔比，繼承3:2生產力比例。機身設計承襲華為旗艦產品的設計語言，帶來三種配色：曜金黑、晶鑽白，以及和華為Mate60系列一致的雅川青。

與華為旗艦平板一同登場的還有HUAWEI M-Pencil（第三代），採用星閃技術的第三代手寫筆支持超萬級壓感，連接更快更穩定，時延最低至0ms，可達專業數位板級的寫畫體驗。

華為還發布首款智能金錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師，是華為面向各領域精英人士，打造的華為首款高端黃金智能手表。

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華為智慧屏 V5 Pro發布。搭載全球首創靈犀指向交互，帶來滑動、點按、拖拽等手機上才有的操控體驗，讓操控大屏像玩手機一樣簡單。



值得注意的是，這一天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大並回到中國的兩周年。內媒《第一財經》報道指，發布會包含了手機新產品的發布信息，「華為Mate 60發布會定檔」。

華為上月底無預警推售全新Mate 60 Pro手機，隨後再有Mate X5折疊屏和Mate 60 Pro+手機開啓預售。這種「未發先售」的做法，以及搭載國產5G芯片的傳聞引發市場熱議，不少網民猜測發布會將詳細談及Mate 60系列手機，並介紹國產高科技7納米芯片。

外界預計發布會將推出7款新品： 華為Mate 60 RS，Mate 60系列的頂級旗艦將迎來全球首發，全名為Mate 60 RS Ultimate Design，後攝鏡頭採用八邊菱角設計，黑、紅配色，首次采用紅色陶瓷機身

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責任編輯：易燕丹

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