華為秋季發布會 這些新品集體亮相（更新版）

華為今日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，華為最新發布了13.2英寸MatePad Pro，為業界首款採用柔性OLED屏幕的平板，華為並發布第三代M-Pencil，為全球首款採用星閃技術的終端產品。

本次發布會除了華為官網、商城、微博、B站等官方渠道，人民日報、新華社、新華網等官媒也將同步直播報道，直播規模或創歷史。

發佈會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東指，華為Mate60系列開啟先鋒計畫以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。 另外，他透露，HarmonyOS4目前升級設備數達6,000萬，每天增加120萬用戶。鴻蒙整體用戶數已經超過7億用戶。

華為MatePad Pro 13.2吋在發布會亮相，新平板薄至5.5mm、輕至580g，三指即可輕松握持。同時搭載業界首款柔性OLED屏幕，94%業界最高屏佔比，繼承3:2生產力比例。機身設計承襲華為旗艦產品的設計語言，帶來三種配色：曜金黑、晶鑽白，以及和華為Mate60系列一致的雅川青。

與華為旗艦平板一同登場的還有HUAWEI M-Pencil（第三代），採用星閃技術的第三代手寫筆支持超萬級壓感，連接更快更穩定，時延最低至0ms，可達專業數位板級的寫畫體驗。

華為還發布首款智能金錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師，是華為面向各領域精英人士，打造的華為首款高端黃金智能手表。據介紹，其在華為WATCH非凡大師系列產品的基礎上首次加入18K黃金材質，在錶圈上純手工鑲嵌了六段18K黃金，更有黃金錶圈、黃金旋轉錶冠、黃金PVD鈦金屬錶帶 、創新可伸縮蝴蝶扣等設計。 另外，該產品也支援雙向北鬥衛星訊息、百米深潛科技。

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華為又發布智慧屏 V5 Pro。搭載全球首創靈犀指向交互，帶來滑動、點按、拖拽等手機上才有的操控體驗，實現像「玩手機一樣玩電視」的體驗，跨時代互動開創「巨幕手機」新時代。

華為發布旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3。搭載麒麟A2晶片，並應用了星閃連接核心技術與藍牙技術，將實體頻寬提升4倍、抗干擾能力提升2倍。

華為還發布智慧眼鏡2，即時智慧播報，11小時長續航。

此外，華為宣布，將於11月發表首款轎車智界S7。余承東表示，智界S7將在各規格上超越Model S。華為又將在12月發布問界M9，余承東稱這將是「1000萬以內最好的SUV」。

值得注意的是，發布會當天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大並回到中國的兩周年。

華為上月底無預警推售全新Mate 60 Pro手機，隨後再有Mate X5折疊屏和Mate 60 Pro+手機開啓預售。這種「未發先售」的做法，以及搭載國產5G芯片的傳聞引發市場熱議，不少網民猜測發布會將詳細談及Mate 60系列手機，並介紹國產高科技7納米芯片，惟此次均為有涉及。

發布會推出新品： 華為MatePad Pro 13.2吋，華為最強生產力平板

華為智慧屏V5 Pro，智能屏幕家族V系列全新型號

華為智能眼鏡2，採用全新的設計美學和一流的音頻技術

首款智能金錶HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師

華為Watch GT4，華為最新款數字系列智能手錶

華為Freebuds Pro3，華為新一代旗艦TWS耳機，預計將首發支持新一代L2HC無線音頻編解碼

華為多地門市再現排隊盛況 經銷商追加新機訂單

突破美國封鎖？華為新旗艦手機無預警開賣 疑支援5G

責任編輯：易燕丹

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