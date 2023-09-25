華為秋季發布會下午登場 智慧屏V5 Pro等7新品將亮相

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華為將於今日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，Mate系列手機、平板、手表等新品有望亮相。
據「華為終端」官方微博消息，發布會將推出華為智能屏幕V5 Pro旗艦新品、華為MatePad Pro 13.2吋旗艦等產品。據了解，新款華為MatePad Pro 13.2吋將搭載星閃技術，成為首款搭載星閃的平板。
本次發布會除了華為官網、商城、微博、B站等官方渠道，人民日報、新華社、新華網等官媒也將同步直播報道，直播規模或創歷史。
華為上月底無預警推售全新Mate 60 Pro手機，隨後再有Mate X5折疊屏和Mate 60 Pro+手機開啓預售。這種「未發先售」的做法，以及搭載國產5G芯片的傳聞引發市場熱議，不少網民猜測發布會將詳細談及Mate 60系列手機，並介紹國產高科技7納米芯片。
外界預計發布會將推出7款新品：
- 華為Mate 60 RS，Mate 60系列的頂級旗艦將迎來全球首發，全名為Mate 60 RS Ultimate Design，後攝鏡頭採用八邊菱角設計，黑、紅配色，首次采用紅色陶瓷機身
- 華為智慧屏V5 Pro，智能屏幕家族V系列全新型號
- 華為MatePad Pro 13.2吋，華為最強生產力平板，料搭載星閃技術
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- 華為Watch Ultimate黃金版，華為最新款高端智能手錶啊
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責任編輯：易燕丹
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