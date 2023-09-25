中國樓市 | 存量房貸利率今調整 料超4000萬客戶受惠

內地各間銀行今（25日）起下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率。報道指，此次調整後的利率平均降幅約為0.8個百分點，涉及客戶可能超過4000萬，涉及貸款規模可能達25萬億元（人民幣，下同）。

以百萬貸款為例 每年節約超5000元

綜合內媒澎湃新聞及《上海證券報》報道， 根據主要銀行此前的公告，對於執行LPR（貸款市場報價利率）定價的浮動利率首套房貸款，借款人不需主動申請，銀行將於2023年9月25日統一對滿足條件的貸款進行利率批量調整。目前5年期及以上LPR為4.2厘。

以建行 （00939） 為例，2023年9月25日該行將按照前期公告的規則對符合調整條件的存量住房貸款進行統一批量調整，調整後的利率當日立即生效，調整成功後將通過短信告知。

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此外，對於「二套轉首套」（貸款時為非首套房，但現在已符合所在城市首套政策的購房家庭）、未完成LPR轉換、不良貸款歸還積欠本息等情況的存量房貸，借款人可從9月25日起，向銀行提出申請並提供證明材料，銀行將對審核通過的業務進行批量調整。

「預計超過九成符合條件的借款人可在第一時間充分享受政策紅利，其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。」人行貨幣政策司司長鄒瀾上週在國務院政策例行吹風會上表示，大部分符合要求的存量首套房貸款利率將降至LPR，2022年5月以後的將降至LPR減20個基點，直接下調至政策下限。

居民還貸壓力減 有助增加消費

報道引述接近監管層的有關人士表示，存量首套住房貸款利率調整後，利率平均降幅大約為0.8個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過4000萬，涉及調整的貸款規模可能達25萬億元。

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據測算，以100萬元、25年期、原利率5.1%的存量房貸為例，假設借款人和銀行協商將房貸利率調降至4.3%，可節約借款人利息支出每年超5000元。

下調存量房貸利率，可減輕居民的利息負擔，增強其消費能力。對銀行而言，盡管本次調整會在一定程度上縮窄息差，但可減少房貸提前還款現象，並減少違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。據銀行內部人士預計，8月提前還款約3800億元，較峰值回落近一半，9月後提前還款現象還將繼續改善。

責任編輯：尹航

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